Das Theater Lindenhof in Burladingen-Melchingen (Zollernalbkreis) hat am Pfingstwochenende sein 40-jähriges Bestehen gefeiert. Aufgrund der Pandemie fand die Jubiläumsgala virtuell statt.

Grußworte, Lieder und Videobotschaften wechselten sich mit Filmausschnitten und Fotos aus den letzten 40 Jahren ab. Das Ensemble hat eine erfolgreiche Entwicklung durchlaufen. 1981 kauften Laienschauspieler das leerstehende Dorfgasthaus Linde und machten es zum Theater. Mittlerweile ist der Lindenhof bundesweit bekannt. Es wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem Volkstheaterpreis des Landes Baden-Württemberg.

Dem Ensemble war von Anfang wichtig, einen Spagat zwischen Stadt und Land zu machen, so der Mitbegründer und ehemalige Intendant Bernhard Hurm. Was das heißt und was in so einem Regionaltheater passiert, wurde auch schon wissenschaftlich erforscht. Diesen Fragen sind zwölf Master-Studierende der Empirischen Kulturwissenschaft an der Uni Tübingen nachgegangen. Aus ihren Antworten sind ein Buch und eine Ausstellung zum 40-jährigen Jubiläum entstanden. Es wurde im Februar veröffentlicht.