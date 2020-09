per Mail teilen

Für ihn wurde der Traumberuf Lokführer wahr: Gerhard Mutz arbeitet seit 40 Jahren als Lokführer auf der Zollern-Alb-Bahn. Seine Lieblingsstrecke führt durchs Laucherttal nach Sigmaringen.

Gerhard Mutz begann am 1. September 1980 seine Arbeit in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) bei der Hohenzollerischen Landesbahn (HzL), die inzwischen zur Südwestdeutschen Landesverkehrs-AG (SWEG) gehört. Dort arbeitete er als Betriebsschlosser in der Werkstatt. 1986 folgte die Ausbildung zum Lokführer.

Güterzüge und Freizeitverkehr

Am häufigsten ist der 57-Jährige in Personenzügen auf der Zollern-Alb-Bahn unterwegs, und zwar auf der Strecke Sigmaringen – Gammertingen – Hechingen – Haigerloch – Eyach. Zwischen Gammertingen und Haigerloch-Stetten fährt Mutz außerdem Güterzüge und zwischen Haigerloch und Eyach Freizeitverkehr.

"Die Landschaft dort ähnelt dem großen Donautal und dieses Bild im Wechsel der Jahreszeiten fasziniert mich sehr." Gerhard Mutz

Abwechslung im Zugbetrieb

Die Abwechslung ist es auch, die Gerhard Mutz an seinem Beruf am meisten schätzt: von Tages- und Jahreszeiten, von Fahrzeugen und von Begegnungen mit Menschen. Auch heute noch freut er sich über winkendes Publikum links und rechts der Gleise, hat er im SWR-Interview erzählt. Und dass er früher sogar Fisch transportierte, entlockt ihm hörbar Freude.

Änderung mit Fahrplanwechsel

In diesem Jahr wird sich allerdings auch für ihn einiges ändern. Denn zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember werden die RegioShuttle auf der Zollern-Alb-Bahn durch moderne Lint 54 des Herstellers Alstom im schwarz-weiß-gelben Landesdesign ersetzt. Der Fahrplan wird stark verändert. Mit Hammer und Schraubendreher komme man bei den Lint-Fahrzeugen mit ihrer Elektronik nicht mehr weit, so Mutz. Es gehe eher darum, einen Rechner an- und auszuschalten. Aber wer sich den nötigen Modernisierungen nicht verschließe, der komme auch mit dem Neuen gut zurecht, beschreibt Mutz seine Lebenseinstellung.