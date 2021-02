Meist ist es umgekehrt: die Macher vom Melchinger Theater Lindenhof (Zollernalbkreis) beobachten die Welt und bringen Geschichten auf die Bühne. Nun wurden sie selbst beobachtet und analysiert.

Was passiert in so einem Regionaltheater, auf der Bühne oder auch drum herum und hinter den Kulissen? Diesen Fragen sind zwölf Master-Studierende der Empirischen Kulturwissenschaft an der Uni Tübingen nachgegangen. Aus ihren Antworten sind ein Buch und eine Ausstellung entstanden.

Ausstellung 40 Jahre Lindenhof SWR Peter Binder

Zwölf übermannshohe schwarze Holzrahmen stehen im Melchinger Lindenhof. Jeder Rahmen steht für ein Thema, das die Studierenden der Empirischen Kulturwissenschaften mit Texttafeln und Exponaten bestückt haben. Es geht um den Theaterort auf der Alb, das Publikum aus den größeren Städten, die vielfältigen Rollen der Schauspieler auch jenseits der Bühne und um die Requisiten der Schausspieler, wie beispielsweise um Hüte.

Von der Laienspielgruppe zum Profitheater

Man merke noch, dass der Lindenhof zu Beginn, vor 40 Jahren, eine Laien-Schauspielgruppe war, sagt Studentin Meyer-zu-Brexten:

"Das konnten wir auch beobachten, dass manche Strukturen hier noch aus dieser Gründeridee kommen. Es gibt beispielsweise flache Hierarchien. Man kann sich auch überlegen, welche Rolle man spielen möchte." Die Masterstudentin Charlotte Meyer-zu-Brexten über die Ausstellung

Beruf und Berufung

Der Preis dieser Freiheit ist die Notwendigkeit, sich ständig neu zu erfinden, sagt die Studentin:

"Sie kriegen keine ständige institutionelle Förderung, sondern hangeln sich von Projektantrag zu Projektantrag. Dadurch haben sie immer wieder neue Ideen, entwickeln neue Formate und tragen diesen Spirit in die Partnerstädte." Die Masterstudentin Charlotte Meyer-zu-Brexten über die Ausstellung

Wobei natürlich alle auch noch ein Leben außerhalb des Lindenhofs haben. Ein Privatleben, das unter dem Beruf manchmal leidet. Schließlich haben viele Ensemble-Mitglieder Kinder. Die Studierenden haben auch verborgene Räume im Lindenhof erkundet. Im Fundus, dem Lager für Requisiten und Kostüme, stießen sie auf ein weißes Hochzeitskleid, das der Lindenhof damals über eine Anzeige bekommen hat. Das Kleid und seine Geschichte stehen am Anfang der Ausstellung in Melchingen.

Ausstellung als wandernde Visitenkarte

Doch vielleicht bald auch woanders. Die Holzrahmen der Ausstellung kann man zusammenklappen. Sie sollen mit dem Ensemble reisen, sobald das wieder möglich ist. Für Intendant Stefan Hallmayer dient die Ausstellung als wandernde Visitenkarte des Hauses. Der Austausch mit den Studierenden hat ihm gefallen und die Ergebnisse haben ihn selbst überrascht.

"Durch diese Ausstellung wird sichtbar, dass wir vielleicht doch ein aufregenderes oder moderneres Theater sind, als ich das selbst dachte". Der Intendant des Melchinger Theaters Stefan Hallmayer

Die Online-Vernissage ist auf der Homepage des Theaters Lindenhof zu finden. Das Buch mit dem Titel "Was für ein Theater. 12 Einblicke in das Theater Lindenhof" gibt es für 19 Euro bei der Tübinger Vereinigung für Volkskunde.