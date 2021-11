Uniklinik Tübingen bereitet sich auf 3G+ vor

Die neue Bundesverordnung zum Infektionsschutz sieht eine 3G+ Regel für Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen vor. Für die Uniklinik Tübingen ist das eine Herausforderung.

Ab Mittwoch, 24.11.21, könnte es soweit sein, denn Bundestag und Bundesrat haben die neue Regel schon verabschiedet: 3G+ für Kliniken, Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen. Die Regelung geht einher mit dem bundesweiten neuen Infektionsschutzgesetz, welches mit der Aufhebung der epidemischen Notlage nationaler Tragweite beginnt.

Umfassende Testpflicht für Beschäftigte und Besuchende

3G+ bedeutet, dass alle Mitarbeitenden und alle Besuchenden täglich einen negativen Corona-Test vorweisen müssen, bevor sie die Einrichtung betreten - und zwar unabhängig davon, ob sie geimpft oder genesen sind. Bisher mussten nur Ungeimpfte einen Test zeigen, nun betrifft es alle. Ungeimpfte müssen den Test unter Aufsicht machen, Geimpfte und Genesene dürfen ihn zuhause machen. Dabei gilt ein Schnelltest für 24 Stunden, ein PCR-Test für 48 Stunden.

Patientinnen und Patienten betrifft es nicht

Patientinnen und Patienten hingegen sind von der Regel ausgeschlossen. An der Uniklinik Tübingen werden diese jedoch vor ihrer Untersuchung um einen 3G-Nachweis gebeten. Ausnahmen gibt es bei Notfällen.

Uniklinik Tübingen steht vor neuen Herausforderungen

Martin Holderried von der Uniklinik Tübingen SWR

Martin Holderried von der Uniklinik Tübingen ist nicht begeistert von der neuen Regelung. Sie stelle das Uniklinikum vor extreme Herausforderungen beim Beschaffen von Tests und beim Kontrollieren von Nachweisen. Das Uniklinikum beschäftigt rund 10.000 Mitarbeitende, die alle kontrolliert werden müssen, sobald sie das Haus betreten wollen.

Auch Besuchsregelungen sind verschärft

Viele Kliniken haben in den vergangenen Wochen ihre Besuchsregeln verschärft. An der Tübinger Uniklinik, dem Zollernalbklinikum und den Krankenhäusern im Kreis Freudenstadt dürfen Patientinnen und Patienten nur noch eine Person pro Tag für jeweils eine Stunde empfangen. Sie müssen sich vorher registrieren. Im Klinikum Landkreis Tuttlingen sind wegen hoher Infektionszahlen keine Besuche mehr erlaubt. Lediglich in besonderen Situationen wie einer Sterbephase eines Angehörigen oder einer Geburt bleibt der Zutritt erlaubt. Dasselbe gilt auch in den Kreiskliniken in Reutlingen.