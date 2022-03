Seit Mittwoch vergangener Woche gilt die Alarmstufe – auch in Reutlingen. Wer zum Einkaufen in ein Geschäft geht, muss einen 3G-Nachweis erbringen.

Landesweit wurden die Regeln verschärft und die Einzelhändler müssen überprüfen, ob die Kunden die 3G-Regeln einhalten. Beim Betreten des Ladens muss nachgewiesen werden, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. In Reutlingen wird unterschiedlich streng kontrolliert. In manchen Geschäften gibt es Stichprobenkontrollen, in anderen kontrollieren eigens engagierte Mitarbeiter an den Eingängen die Impfausweise und Testzertifikate der Kunden.

Kundinnen und Kunden begrüßen die neue Regelung

Viele Reutlinger, die zum Einkaufen in der Innenstadt unterwegs sind, befürworten die neue Regelung. Viele sagten dem SWR, dass sie sich dadurch sicherer fühlen. Und sie wundern sich, dass in manchen Geschäften nicht kontrolliert wird. Im Modehaus Breuninger verzichtet man aus Kostengründen darauf, an allen sechs Eingängen Personal einzusetzen. Die Mitarbeiter führen an den Eingängen stichprobenartig Kontrollen durch, so Geschäftsführer Edgar Lehmann. Bislang habe es noch keine Kunden gegeben, die unrechtmäßig den Laden betreten wollten.

Bei den Kontrollen ist Geduld gefragt

Bei der Wohnaccessoires-Kette Butlers müssen die Kunden am Eingang ein Impfzertifikat, einen Schnelltest oder Genesenen-Nachweis vorzeigen. Weil nicht jeder die neuen Regelungen verinnerlicht hat und erst auf dem Smartphone das Impfzertifikat suchen muss, bilden sich immer wieder kurze Warteschlangen. Auch für die Mitarbeiter ist das Ablesen des Zertifikats auf dem Smartphone der Kunden alles andere als einfach. Die Zertifikate haben je nach App und Ausstellungsdatum ein unterschiedliches Erscheinungsbild und müssen extra angeklickt werden.

Deutlich weniger Menschen in der Innenstadt unterwegs

Viele Einzelhändler bedauern, dass seit Inkrafttreten der neuen Verordnungen deutlich weniger Kunden kommen. Das beobachten auch die Inhaberinnen des Geschenke- und Dekoladens handfest, Annette Scheuermann und Eva Kissel. Auch sie verlangen von jedem, der den Laden betreten will, am Eingang den 3G-Nachweis. Kissel bedauert, dass es keine einheitlichen, einfachen Regelungen gibt, die in allen Läden gleichermaßen gelten. Dass Parfum- oder Blumenläden zur Grundversorgung gehören und dort nicht kontrolliert werden muss, versteht Kissel nicht. Man blicke langsam nicht mehr durch, sagt sie. Sie wünscht sich, dass alle Geschäfte und Läden gemeinsam eine Linie fahren.