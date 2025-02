Der 37-jährige Mann, der am Montagmorgen in Trossingen (Kreis Tuttlingen) in einem Gebäude tot aufgefunden wurde, ist erstochen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft jetzt bekannt gegeben.

Der 37-jährige Mann, der am Montagmorgen in Trossingen (Kreis Tuttlingen) in einem Gebäude tot aufgefunden wurde, ist durch Messerstiche getötet worden. Das hat laut Staatsanwaltschaft die Obduktion ergeben. Zur Aufklärung des Falles hat die Kriminalpolizei in Rottweil eine Sonderkommission eingerichtet.

Der 37-Jährige war in einem Gebäude in Trossingen entdeckt worden, in dem er laut Polizei Räumlichkeiten angemietet hatte und wo er sich auch öfter aufgehalten hat. Umgebracht wurde er demnach nicht dort.

Polizei sucht nach Zeugen und Beweismitteln

Die Polizei bittet um Hinweise, sollten Anwohnerinnen und Anwohner oder Passanten verdächtige Gegenstände entdecken, die möglicherweise mit dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 an die Kriminalpolizei in Rottweil zu wenden.