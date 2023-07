Besucherrekord bei 300 Jahre Uracher Schäferlauf

Bis zu 30.000 Zuschauer haben am Sonntag den Umzug beim Uracher Schäferlauf miterlebt. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir hatte bei der Krönung des Königspaares Probleme.

Es sei ein absoluter Besucherrekord, sagte der Pressesprecher der Stadt Bad Urach (Kreis Reutlingen) dem SWR. 25.000 bis 30.000 Zuschauer hätten am Sonntag beim 300-Jahr-Jubiläum des Uracher Schäferlaufs den Umzug durch die historische Innenstadt, die Tänze und die Wettkämpfe der Schäferinnen und Schäfer verfolgt.

Özdemir mit Krönungs-Schwierigkeiten

Mittendrin: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (beide Grüne). Özdemir, der in Bad Urach geboren ist, bezeichnete den Uracher Schäferlauf als "das schönste Heimatfest in THE LÄND". Es sei zurecht immaterielles Kulturerbe der Unesco. Bei der Krönung des Schäferkönigs und der Schäferkönigin hatte er aber leichte Schwierigkeiten: Er vertauschte die Kronen von König und Königin, was für große Lacher im Publikum sorgte. Aber das war dann auch schnell korrigiert.

Bedeutung der Schäferei betont

Sowohl der Bundeslandwirtschaftsminister als auch Ministerpräsident Kretschmann betonten in ihren Festreden die Bedeutung der Schäferei für Baden-Württemberg. Deshalb unterstütze die Landesregierung die Schäfer auch nach Kräften, so Kretschmann.