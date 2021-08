Freiwilliges Ökologisches Jahr

1990 wurde das Freiwilliges Ökologisches Jahr als Modellprojekt in Baden-Württemberg und zwei weiteren Bundesländern eingeführt. Die ersten 30 Freiwilligen absolvierten ihren in der Regel einjährigen Dienst auf ökologischen Bauernhöfen oder Einrichtungen zur Umweltbildung und Naturschutzverbänden in Baden-Württemberg. Heute sind es allein im Land mehr als 300 Freiwilligenstellen im ökologischen Bereich. Sie werden von vier Trägern wie dem Diakonischen Werk für junge Leute zwischen 16 und 26 Jahren organisiert.