Klassikfans und solche, die es werden könnten, bekommen Werke des deutschen Komponisten Ludwig van Beethoven vorgestellt. Auftakt ist am Montag im SWR Studio Tübingen.

Schüler mehrerer Tübinger Grundschulen sind zu exklusiven Beethoven-Konzerten eingeladen. Es spielen acht Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters. Außerdem dürfen sich die Gäste beim Beethoven-Experiment hinter den Kulissen des Studios umschauen.

Beethoven-Experiment in ganz Deutschland

Vor allem geht es natürlich darum, zu erfahren, was für ein Mensch Beethoven war und wie seine Werke klingen. Am Dienstagvormittag gibt es eine ähnliche Veranstaltung im Studio Ulm des Südwestrundfunks. Später werden die Musiker mit einem Generationenkonzert in einem Ulmer Seniorenheim auftreten.

Es folgen Konzerte und Aufführungen in Baden-Baden, Stuttgart, Mannheim und auch in Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Den Abschluss bilden zwei Beethoven-Familienkonzerte am Sonntag in der Stuttgarter Staatsgalerie und im SWR Studio Freiburg.

Die Veranstaltungen unter dem Motto Beethoven-Experiment finden im Rahmen der ARD Woche der Musik vom 20. bis 26. Januar statt.