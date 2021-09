25 Jahre Kommandospezialkräfte

Seit 25 Jahren ist das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr in Calw stationiert. Zum Jubiläum gratulierten nun der Calwer OB Florian Kling und Landrat Helmut Riegger. Man habe in der Vergangenheit viele positive Erfahrungen mit dem KSK gemacht und stets produktiv zusammengearbeitet, so Riegger. Er hoffe, dass die Elitetruppe noch lange in Calw bleibe. OB Kling sagte, man wolle zukünftig noch enger mit dem KSK zusammenarbeiten. Zum einen, um den Reformprozess der Spezialeinheit zu begleiten und zum anderen, um den Soldaten eine Heimat in Calw zu schaffen.