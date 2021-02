Der Befestigungsspezialist Fischer mit Sitz in Waldachtal (Kreis Freudenstadt) hat das Jahr 2020 trotz Corona-Krise nahezu auf Vorjahresniveau abgeschlossen. Der Umsatz sank nach Angaben des Unternehmens deutlich weniger, als nach den ersten Monaten des vergangenen Jahres erwartet. Das liege vor allem am Bereich Befestigungssysteme. Hier sei das Geschäft in mehreren Ländern überproportional erfolgreich gewesen. Trotz coronabedingter Einschränkungen in der Automobilbranche habe Fischer aber auch in dieser Sparte ein stabiles Umsatzergebnis erzielt.