Schon Ende der 1980er Jahre arbeiteten SWR Redaktionsleiter Thomas Hagenauer und der damalige Vorsitzende des Jazzclubs Tübingen, der Vibraphonist Dizzy Krisch, an gemeinsamen Sendungen und Produktionen über die Tübinger Kultur- und Musikszene.

2001 war es dann soweit

Der Jazzclub Tübingen und das SWR Studio Tübingen taten sich zusammen und starteten am 13.06.2001 die Reihe "Jazz im Studio". Die gemeinsame Idee: Das Aufnahmestudio für Hörspiele und Kammermusik wird zum Konzertsaal und die Live-Auftritte werden mit geschnitten.

Das Duo Werner Lener am Piano und Dizzy Krisch am Vibraphon bestritt das allererste Konzert im SWR Studio 3.

Über 100 Veranstaltungen

Inzwischen haben mehr als 100 Konzerte dieser Reihe stattgefunden. Schwerpunkte waren der klassische Modern Jazz und seine "Ableger" in neue und experimentelle Gefilde. Regelmäßig dabei Klassik-Meets-Jazz-Konzerte und immer mal wieder eine ziemlich verzerrte E-Gitarre. Im Laufe dieser zwanzig Jahre standen viele preisgekrönte Musiker auf der Bühne im Studio. Und es erschienen viele CDs.

Jubiläumskonzert als Live-Stream am Donnerstag, 25. März um 20:30 Uhr

Zum Jubiläumskonzert hat Dizzy Krisch Musikerinnen und Musiker eingeladen, mit denen er in sehr persönlicher Art und Weise an diese besonderen Studio-Konzertabende erinnern möchte. Vier Musiker spielen in unterschiedlichen Duetten und Trios zusammen, um so die Vielfalt dieser Konzertreihe zu zeigen.

Lauren Newton / Voice, Karoline Höfler / Kontrabass, Anselm Krisch / Piano und Dizzy Krisch / Vibraphon