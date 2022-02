Trotz Corona trauen sich in Reutlingen am 2.2.22 gleich vier Paare

Ob die Reutlinger gern schnäpseln? Zumindest das Schnapszahldatum 2.2.22 hat es den Heiratswilligen aus der Region in Reutlingen am meisten angetan.

Mit vier Hochzeitspaaren am Mittwoch liegt Reutlingen an der Spitze. Dies ergab eine SWR-Umfrage bei den Standesämtern in der Region. Tübingen, Albstadt und Freudenstadt bringen es nur jeweils auf ein Brautpaar. Gar nichts aus Schnapszahlen machen sich hingegen Paare in Rottweil, Sigmaringen und Calw. Dort wurde keine einzige Hochzeit für diesen Tag angemeldet.

Schnapszahl-Daten vor Corona bei Brautpaaren beliebter

Eventuell liegt es auch daran, dass der 2.2.22 auf einen Tag unter der Woche fällt, es Winter ist und die Omikron-Welle mit immer neuen Einschränkungen keine unbekümmerten Hochzeiten zulässt. Ein anderer Grund könnte sein, dass der 2.2.22 bald noch getoppt wird. Und tatsächlich: Für den 22.2.22 haben sich zehn und in Tübingen, Albstadt und Freudenstadt jeweils vier Paare angemeldet. Frühere Schnapszahldaten haben oft zu deutlich mehr Trauungen geführt - ganz besonders, wenn das Datum auf ein Wochenende fiel.

Allen Brautpaaren, die am 2.2.22 heiraten, wünschen wir viel Glück! (Symbobild) Colourbox

Wie die Reutlinger zur Schnapszahl-Hochzeit stehen

Viele Reutlinger nehmen es mit den Schnapszahlen nicht so genau. Für sie steht bei einer Hochzeit der besondere Moment im Vordergrund. Auch sehen sie es teils ganz pragmatisch: "Wir haben ein praktisches Datum für unsere Hochzeit gewählt - einfach den Tag, an dem die meisten Zeit hatten." Oder aber sie sind einfach keine Schnapstrinker:

"Das Problem ist, ich trinke einfach keinen Schnaps, der ist zu scharf für mich, deswegen kann ich auch nichts mit Schnapszahlen anfangen."

Allerdings gibt es auch ein paar Passanten, die besondere Daten für ihre Hochzeit ausgewählt haben. So hat ein Reutlinger am 7.7.2007 geheiratet, weil die Sieben eine besondere Rolle in seiner Beziehung spielt - welche genau, wollte er allerdings nicht verraten. Eine junge Mutter erzählt, dass sie sich für einen Freitag, den 13. entschieden hätten. An diesem Tag wäre fast alles frei gewesen, vor allem eine Location, die sie sich für ihre Hochzeit ausgesucht hatten und die sonst immer ausgebucht war: "Das war unser Glück."

Einen guten Tipp für den Hochzeitstag gab es von einem Hundespaziergänger: "Wir haben am 2.10. geheiratet, danach ist Tag der Deutschen Einheit und ein Feiertag." Etwas nachdenklich ist ein 81-Jähriger Reutlinger. Er plaudert aus dem Nähkästchen und erzählt, dass heutzutage die Hochzeiten zu immer größeren Ereignissen würden, und dennoch die Scheidungsraten immer zunehmen würden. "Auch bei uns hat es geknistert, aber da lässt man sich nicht immer gleich scheiden, sondern versucht erstmal, die Probleme zu lösen."

Besondere Zahlen

Einige Reutlinger können besonderen Zahlenkombinationen auch im Alltag etwas abgewinnen. Eine Dame erzählt, dass sie immer "einen Aha-Moment" hat, wenn sie auch nur auf die Uhr gucke und es gerade 11:11 Uhr oder 15:15 Uhr sei. Auch finden es einige Passanten in der Reutlinger Innenstadt schön, wenn man bestimmte Ereignisse mit einem besonderen Datum verbinden kann. "Wenn etwas besonderes anstünde, würde ich es auf einen solchen besonderen Tag legen", sagt eine ältere Dame.