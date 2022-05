175 Jahre Mariaberg

Die Behinderteneinrichtung Mariaberg in Gammertingen (Kreis Sigmaringen) feiert am Sonntag ihr 175-jähriges Bestehen. Um 10 Uhr wird es einen Festgottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof July geben. Im ehemaligen Kloster von Mariaberg wurde 1847 eine Heil- und Pflegeanstalt für "schwachsinnige, taubstumme oder sonst gebrechliche Kinder" eröffnet, wie es in einem späteren Bericht heißt. Mit den Jahren wurde Mariaberg größer. Es kamen Ländereien hinzu, auf denen die Bewohnerinnen und Bewohner beschäftigt werden konnten. Heute gibt es stationäres und betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung, außerdem Werkstätten, Schulunterricht, Ausbildungsmöglichkeiten und Betreuungsangebote für behinderte Senioren. Inzwischen macht der Verein Mariaberg e.V. auch in der Region Angebote für behinderte Menschen. Mariaberg gilt als eine der ältesten Behinderteneinrichtungen Deutschlands.