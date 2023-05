17-Jähriger in Rottenburg von Zug erfasst

Am Freitagabend wurde ein Jugendlicher in Rottenburg von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Nach Angaben der Bundespolizei schwebt er aber nicht in Lebensgefahr.

An einem Bahnübergang ohne Schranke oder Signale ist am Freitagabend in Rottenburg (Kreis Tübingen) ein Jugendlicher von einem Zug erfasst worden. Der 17-Jährige überquerte den Bahnübergang, an dem man sich durch ein rot-weißes Zick-Zack-Gitter schlängeln muss, bevor man die Gleise betritt. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei, fuhr der Zug in angemessener Geschwindigkeit heran, hupte, konnte aber nicht mehr bremsen. Er erfasste den Jugendlichen seitlich und verletzte ihn schwer. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Die Fahrgäste im Zug wurden nicht verletzt. Rottenburger Bahnübergang gilt als unsicher Warum es zu dem Unglück gekommen ist, steht noch nicht fest. Der Lokführer habe keinen Fehler gemacht, sagte der Polizeisprecher dem SWR. Bei dem Jugendlichen habe es auch keine Hinweise darauf gegeben, dass er betrunken war. Auszuschließen sei das aber nicht. Möglicherweise habe der 17-Jährige einfach die Geschwindigkeit des herannahenden Zuges unterschätzt. Der nur provisorisch gesicherte Bahnübergang in der Nähe des ehemaligen DHL-Gebäudes ist nach Angaben des "Schwäbischen Tagblatts" schon seit Jahren umstritten und soll saniert werden.