Die Geschichte klingt wie aus einem Krimi: Ein maskierter Jugendlicher überfällt eine Bäckerei in Ofterdingen (Kreis Tübingen). Er flüchtet, doch die Polizei nimmt ihn wenig später fest.

Ein Jugendlicher hat am Freitagmorgen eine Bäckerei in Ofterdingen im Kreis Tübingen mit einem Beil ausgeraubt. Die Polizei konnte den 16-Jährigen kurze Zeit später aufspüren und festnehmen.

Mit Beil bewaffnet in Ofterdingen

Nach Angaben der Polizei betrat der Jugendliche gegen 07:00 Uhr morgens, maskiert und mit einem Beil bewaffnet, die Ofterdinger Bäckerei. Er bedrohte die Verkäuferin und forderte Geld aus der Kasse. Mit dem Bargeld flüchtete der 16-Jährige zu Fuß. Zeugen, die den Überfall beobachtet hatten, schalteten die Polizei ein.

Vom Überfall in U-Haft

Zahlreiche Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem Täter und konnten ihn wenig später nahe des Tatorts festnehmen. Dabei fanden sie auch die Tatwaffe, die Beute und seine Maskierung. Der 16-Jährige wurde noch am Nachmittag dem Haftrichter am Tübinger Amtsgericht vorgeführt. Er ordnete Untersuchungshaft für den Jugendlichen an.