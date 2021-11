15.000 bei Messe

per Mail teilen

15.000 Menschen haben von Freitag bis Montag die Messe "schön&gut" im Alten Lager in Münsingen (Kreis Reutlingen) besucht. Laut Veranstalter Stephan Allgöwer waren die Gäste glücklich, mal wieder durch eine Messe zu bummeln. Sie seien außerdem geduldig gewesen - durch die 3G-Kontrollen habe sich der Einlass bis zu einer Stunde hingezogen. Am größten sei das Interesse an Lamm- und Rindfleisch von der Alb gewesen, aber auch Produkte aus Merinowolle hätten die Gäste dieses Jahr besonders angesprochen. Trotz des fehlenden Rahmenprogramms ist der Veranstalter zufrieden mit der 13. "schön&gut"-Messe.