Im Landratsamt Sigmaringen haben sich 15 Beschäftigte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Infizierten sowie einige ihrer Kollegen, die als enge Kontaktpersonen eingestuft wurden, sind laut Landratsamt in Quarantäne. Um welche Abteilung es geht, will die Behörde aus Rücksicht auf die Betroffenen nicht sagen. Das Gesundheitsamt sei jedoch nicht betroffen. Die infizierten Beschäftigten hätten kaum Bürgerkontakt. "Es ist unwahrscheinlich, dass sich Bürgerinnen und Bürger angesteckt haben könnten", so ein Sprecher. Die Erkrankung der Beschäftigten habe zudem keine unmittelbare Auswirkung auf die Kunden.