Vor 125 Jahren wurde die Tübinger Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie eröffnet. Von den Anfängen bis heute hat sich die Behandlung von psychisch Erkrankten sehr verändert. An der Tübinger Uniklinik setzt man auf moderne Verfahren wie etwa der Stimulation des Gehirns mit ungefährlichem und schmerzlosem Gleichstrom. Die Behandlung soll besonders depressiven Patienten helfen. Deren Zahlt steigt, so Weltgesundheitsorganisation WHO, jedes Jahr stark an.