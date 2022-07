100.000ste Besucherin im Kakteengarten

Der Kakteengarten in Horb am Neckar hat am Sonntag seine 100.000ste Besucherin begrüßt. Gegen 15 Uhr sei Jeanet Vollmers aus Burladingen im Zollernalbkreis gekommen, die sich den Kakteengarten schon lange einmal anschauen wollte, erzählt der Kakteenexperte Holger Dopp, der sich um den Garten kümmert. Die Dame erhielt ein Buch über Kakteen, ein Geschenk der Stadt Horb und von FDP-Südwestchef Theurer eine Einladung zu einer Berlinreise. Sie sei völlig überrascht und gerührt gewesen. Der kleine Kakteengarten in Horb wurde im Mai 2011 anlässlich der Landesgartenschau eröffnet.