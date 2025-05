1.000 Menschen bei Fahrraddemo auf B27 bei Tübingen

Sie fordern eine klimagerechte Verkehrspolitik: Knapp 1.000 Radfahrer, die am Sonntag bei einer Protestaktion die B27 zwischen Tübingen und Ofterdingen blockiert haben.

Knapp 1.000 Radfahrerinnen und Radfahrer aus Reutlingen, Tübingen und Mössingen (Kreis Tübingen) haben am Sonntag mit einer Protestfahrt den Verkehr auf der Bundesstraße 27 von Tübingen in Richtung Hechingen (Zollernalbkreis) blockiert. Die B27 war am Nachmittag von Tübingen ins rund zwölf Kilometer entfernte Ofterdingen (Kreis Tübingen) zeitweise für den Verkehr gesperrt.

25 Organisationen bei Raddemo in Tübingen

Aufgerufen zur Demo hatte das Aktionsbündnis Fridays for Future (FFF) gemeinsam mit 25 weiteren regionalen und überregionalen Organisationen, wie zum Beispiel dem Bündnis Nachhaltige Mobilität Steinlachtal und der Deutschen Umwelthilfe. In einer Ansprache zu Beginn der Protestaktion kritisierte eine FFF-Rednerin die aktuelle Verkehrspolitik: "Der vierspurige Ausbau der B27 ist nicht das Verkehrswesen, das wir uns vorstellen"

Wer mit dem Auto von Tübingen nach Hechingen unterwegs war, musste sich gedulden. Autofahrer kamen nur im Schrittempo voran. Die B27 war am Sonntagnachnachmittag für Teilnehmende einer Fahrraddemo reserviert. SWR Anne Schmidt

Kritik am geplanten Ausbau der B27

Die Organisatoren forderten mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger sowie günstigere Tickets für Bus und Bahn. Statt einer "klimafreundlichen Veränderung in der Verkehrspolitik" werde die B27 in Ofterdingen mit der "Endelbergtrasse" und in Tübingen mit dem "Schindhaubasistunnel" ausgebaut. Das sei keine Verkehrswende, so die Organisatoren der Fahrraddemo.

Die Demo startete in der Uhlandstraße und führte dann über die B27 bis zur Endkundgebung nach Ofterdingen auf den Schulhof der Burghof-Gemeinschaftsschule. In der Zeit waren beide B27-Spuren zwischen Tübingen-Derendingen (Bläsibad) bis Ofterdingen für den motorisierten Verkehr gesperrt.