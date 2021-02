In Reutlingen hat die Polizei am Sonntagnachmittag nach eigenen Angaben knapp 100 Personen von einer nicht tragfähigen Eisfläche geholt. Passanten hätten am Nachmittag gemeldet, dass sich eine große Menge Menschen auf dem Breitenbachsee zwischen Reutlingen und Gönningen befänden, so ein Polizeisprecher. Der See sei nicht zum Eislaufen freigegeben. Die Eisfläche sei am Rand bereits eingebrochen gewesen. Laut Polizei bestand die Gefahr, dass die komplette Eisfläche einbricht. Zwei Polizeistreifen hätten die Menschen mit Lautsprecherdurchsagen vom See geholt. Auch ein Hubschrauber sei kurzzeitig im Einsatz gewesen.