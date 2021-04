per Mail teilen

Die Bundesregierung fördert die Batteriezellproduktion bei zwei Firmen im Landkreis Reutlingen mit 100 Millionen Euro. Damit soll die Zukunftsfähigkeit des Landes gesichert werden.

Der Autozulieferer Elring Klinger befasst sich auch mit der Batterieentwicklung. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller

Elring Klinger aus Dettingen/Erms bekommt für die Entwicklung von Batterien gut 33 Millionen Euro, die Reutlinger Manz AG rund 71 Millionen Euro. Der Bescheid wurde am Dienstag in der Industrie- und Handelskammer durch Staatssekretär Thomas Bareiß und Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (beide CDU) übergeben. Die Ministerin sagte, die Batterietechnologie sei eine wichtige Schlüsseltechnologie für die Zukunft, die in allen Bereichen der industriellen Wertschöpfung unentbehrlich sein werde. Bis zum Jahr 2030 sollen rund 30 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Batteriezellen aus deutscher und europäischer Produktion bedient werden.

Neuartige Batterie-Zellgehäuse von Elringklinger

Mit dem Geld soll bei Elring Klinger die Entwicklung eines Zellgehäuses von Batterien vorangetrieben werden. Durch ein neuartiges Design soll der Verbrauch an energieintensiven Rohstoffen wie Aluminium und Kupfer reduziert werden. Elring Klinger will so einen nachhaltigen Beitrag zur einer klimaneutralen, europäischen Batteriezellfertigung leisten.

Manz stellt Lithiumbatterien für E-Autos her

Die Manz AG entwickelt Maschinen zur vollautomatischen Herstellung von Lithiumbatterien. Diese sind unter anderem für Elektroautos gefragt. Die Herstellung und die dazugehörigen Anlagen basieren laut Manz auf einem neuen, digitalisierten und kostengünstigen Geschäftsmodell. Die Förderung sei wichtig, um Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten und um auf dem europäischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, so Staatssekretär Bareiß.

EU genehmigt Beihilfen

Im Januar hatte die Europäische Kommission das von Deutschland koordinierte, zweite europäische Großvorhaben zur Batteriezellfertigung genehmigt. Damit war der Weg frei für die Förderung von elf Unternehmen mit Standorten in Deutschland durch das Bundeswirtschaftsministerium. Ziel sei es, eine wettbewerbsfähige, innovative und nachhaltige Batterie-Wertschöpfungskette in Deutschland und Europa aufzubauen, heißt es in einer Mitteilung.