Vor hundert Jahren begann die große Zeit des Grandhotels Waldlust in Freudenstadt. Das Hotel ist längst geschlossen. Doch jetzt wird der Glamour der Zwanziger Jahre gefeiert.

Hollywoodstars und Hochadel, die Reichen und die Schönen – viele kamen in den 1920er Jahren nach Freudenstadt, zur Sommerfrische in den Nordschwarzwald. Grund: das Grandhotel Waldlust. Es thront bis heute am Rande Freudenstadts. Doch die großen Zeiten sind lange vorbei. Das Hotel ist seit fast 20 Jahren geschlossen.

Denkmalverein kümmert sich

Zum Glück gibt es hartnäckige Fans. Der Verein Denkmalfreunde Waldlust kümmert sich darum, dass das Hotel nicht verfällt und die Salons und Empfangsräume ihren Charme nicht verlieren. Die Denkmalfreunde wollen auch die einzigartige Glanzphase des Hotels vor dem Vergessen retten.

Gleich zweimal richtig Glück gehabt

Denn das Gebäude habe schließlich gleich zweimal richtig Glück gehabt, sagte Herbert Türk, der Vorsitzende des Vereins Denkmalfreunde Waldlust, dem SWR. Dass das Hotel den Zweiten Weltkrieg ohne Schaden überstanden hat, das war insbesondere bei der Geschichte Freudenstadts 1945 ein wirkliches Wunder. Und dass alle Pächter und Eigentümer so viel Ehrfurcht hatten, dass sie zumindest an den Räumen nichts verändert haben.

Führungen am Jubiläums-Wochenende

Am Wochenende 23. und 24. Juli 2022 öffnet das legendäre Grandhotel Waldlust in Freudenstadt seine Türen. Es gibt Führungen, Musik aus den Goldenen Zwanzigern und auch etwas zu Trinken.