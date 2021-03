In Tübingen ist das Infektionsgeschehen rund um das Coronavirus überschaubar, entsprechend durften auch am Montag Geschäfte und der Einzelhandel wieder unter Auflagen öffnen. Das soll auch so bleiben, weshalb Menschen aus anderen Regionen vorab zum Test müssen.

Wer künftig aus einem Landkreis mit einer höheren Corona-Inzidenz nach Tübingen zum Einkaufen fährt, muss einen negativen Schnelltest vom selben Tag mit dabei haben. Von Dienstag an gilt eine Schnelltest-Pflicht für alle auswärtigen Gäste aus Kreisen mit einer Inzidenz von mehr als 50 gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen und pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz), wie die Stadt am Montag ankündigte. Dies werde beim Einkaufen ebenso vorgeschrieben wie beim Besuch öffentlicher Einrichtungen, darunter auch Museen. Wer gegen die Vorschrift verstoße, mache sich strafbar, sagte eine Stadtsprecherin. Allerdings lasse sich die Pflicht auch nur sehr schwer kontrollieren. "Natürlich können wir den Menschen nicht ansehen, woher sie kommen. Wir verlassen uns da auf ihre Einsicht", sagte sie. Testen lassen müssen sich demnach unter anderem Menschen aus Stuttgart sowie aus den Kreisen Reutlingen und Esslingen. "Gültig ist nur das offizielle Tageszertifikat der Universitätsstadt Tübingen, das an den Teststationen ausgegeben wird", teilte die Stadt mit. Tübingen Einzelhändler in Tübingen und Freudenstadt öffnen Noch kein Ansturm auf Tübinger Läden In den Landkreisen Tübingen und Freudenstadt dürfen seit heute Einzelhändler wieder öffnen. Dabei ist es in der Tübinger Innenstadt am Vormittag noch relativ ruhig geblieben. mehr... Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) begründete den Schritt mit den aktuellen Werten der Region. Laut Landesgesundheitsamt weist der Landkreis Tübingen mit 27,1 (Stand: Montag, 16:00 Uhr) die landesweit niedrigste Inzidenz auf. "Diesen Erfolg wollen wir nicht leichtfertig aufgeben", so Palmer auf seiner Facebook-Seite. Maßgeblich dazu beigetragen hätten die Zehntausendfachen Schnelltests. "Wenn in anderen Kreisen der Handel zu bleibt, weil die Zahlen zu hoch sind, finde ich es nur recht und billig, einen kostenlosen Test vor dem Einkauf direkt in der Stadt zu verlangen", so Palmer weiter. Tübingen hatte in der Vergangenheit mit seiner Schnelltest-Strategie deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Die Angaben beziehen sich auf die Inzidenzwerte in der jeweiligen Region. Tatsächliche Regelungen können abweichen.