TSG Frauen verlieren in Leipzig und Waldhof Mannheim holt Punkt in Unterhaching

per Mail teilen

Das Frauen-Fußball-Bundesliga-Team der TSG Hoffenheim musste sich heute nach zuletzt drei Siegen in Folge geschlagen geben. Die TSG verlor mit 1:3 in Leipzig. Die Drittliga-Mannschaft von Waldhof Mannheim machte es da in Unterhaching besser und spielte 1:1 unentschieden.