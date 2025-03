US-Zölle auf ausländische Autos: BW-Wirtschaftsministerin sieht das kritisch

Am Mittwoch hat US-Präsident Donald Trump 25 Prozent Zoll auf Autos, die nicht aus den USA kommen, angekündigt. Damit verschärft er den Handelsstreit mit der Europäischen Union. Die Zölle sollen für alle Autos gelten, von SUVs bis zu leichten Nutzfahrzeugen. Auch für Autoteile wird ein Importzoll verlangt. Aus dem Weißen Haus heißt es, dass die Zölle am 3. April in Kraft treten werden. In Baden-Württemberg sieht man das mit Sorge.