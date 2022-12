Trüffel von Weihnachtsmarkt in Konstanz gestohlen

Diebe haben in Konstanz Trüffel im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Laut Polizei brachen sie in der Nacht zum Donnerstag in einen Weihnachtsmarktstand ein.

Trüffel im Wert von mehreren tausend Euro haben Diebe in Konstanz vom Weihnachtsmarkt entwendet. Nach Polizeiangaben brachen die Diebe in der Nacht zum Donnerstag in einen Stand ein und stahlen die Delikatesse. Teure Speisepilze Trüffel sind die teuersten Speisepilze - weiße Trüffel sind dabei noch teurer als schwarze, sie können je nach Qualität mehrere tausend Euro pro Kilo kosten. Die Pilze sind schwer zu ernten, weil sie unter der Erde wachsen. Schwierige Trüffelernte In Europa werden bei der Trüffelsuche traditionell Schweine eingesetzt, die die Pilze erschnuppern. In den vergangenen Jahren übernahmen aber immer öfter die Hunde die Arbeit, weil sie einfacher zu führen sind - und weil sie die edlen Pilze im Gegensatz zu Schweinen selten selbst verspeisen wollen. Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass am Bodensee eine weitere Delikatesse verschwunden ist: Eine 800 Kilo schwere Edelstahlkugel gefüllt mit Gin. Romanshorn Diebstahl in 23 Meter Tiefe? 800 Kilo schwere Gin-Kugel aus Bodensee verschwunden Im Bodensee vor Romanshorn ist eine rund 800 Kilogramm schwere Kugel voller Gin abhandengekommen. Die Kantonspolizei Thurgau ermittelt.