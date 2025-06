Die Menschen in BW kennen ihn schon: den getrübten Himmel. Und dieser wird voraussichtlich noch bis Freitag anhalten - gepaart mit hohen Temperaturen, die noch länger bleiben.

Bis voraussichtlich Freitag müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf einen milchigen und trüben Himmel einstellen. Das liegt an den Waldbränden in Kanada. Wegen der Luftströmung gelangen enorme Mengen an Rußpartikeln auch nach Baden-Württemberg. Danach komme die Luft aus dem südlichen Atlantik, damit werde auch der trübe Himmel aufklaren, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zur Luftqualität äußerte sich der Sprecher zunächst nicht.

Warme Temperaturen über 30 Grad

Trotz des trüben Himmels könne man sich aber auf viel Sonne freuen. Der DWD spricht von "Sonne pur" mit hohen Temperaturen. Im Oberrheingraben gebe es am Donnerstag sommerlich heiße Werte mit bis zu 32 Grad, am Freitag dann schwülheiße Temperaturen mit bis zu 34 Grad.

Erst am Samstag sehe das Wetter nach DWD-Angaben regnerisch aus. Im Tagesverlauf müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf Schauer, Gewitter und örtliche Unwetter einstellen. Bei Gewittern seien auch Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 35 Grad.