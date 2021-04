In Stuttgart gibt es in 13 Pflegeheimen und Generationenzentren Coronavirus-Ausbrüche. Dabei waren die Bewohner ausnahmslos geimpft. Trotzdem waren die Impfstoffe wohl wirksam.

Trotz Impfungen gibt es in Stuttgart in 13 Pflegeheimen und Generationenzentren Coronavirus-Ausbrüche. Ein Sprecher der Stadt bestätigte den "Stuttgarter Nachrichten", dass es mittlerweile 41 positiv getestete Menschen gibt. 28 davon seien Bewohner, 13 Beschäftigte in den Einrichtungen. Zumindest die Bewohner sind demnach ausnahmslos alle doppelt geimpft geworden. Außerdem gibt es einen Fall, bei dem ein Betroffener im Rahmen einer Infektion starb. Sein Gesundheitszustand sei aber schon vorher kritisch gewesen.

Nur milde oder gar keine Symptome

Die Betroffenen haben die Corona-Infektion aber offenbar gut überstanden. Laut Sven Matis, dem Sprecher der Stadt Stuttgart, sei der Krankheitsverlauf bei allen Infizierten allerdings mild und die Pflegebedürftigen könnten in den Einrichtungen bleiben. Allerdings können die infizierten Bewohnerinnen und Bewohner keinen Besuch empfangen.

Fast alle Pflegeheimbewohner in Baden-Württemberg durchgeimpft

Nach Angaben des Sozialministeriums sind in Baden-Württemberg die Bewohner der Pflegeheime inzwischen größtenteils durchgeimpft. Trotzdem gebe es immer mal wieder Corona-Fälle. Schwere Verläufe würden durch die Impfung aber verhindert.

Wie hoch sind die Wirkungsgrade von Impfstoffen normalerweise?

Im Fall der ersten beiden in der EU zugelassenen Impfstoffe gegen Covid-19 wurde von Wirksamkeiten über 90 Prozent berichtet. Zum Vergleich: Bei Masern, Mumps und Röteln werden ebenfalls Werte über 90 Prozent erreicht, bei Masern sogar 98 bis 99 Prozent . Diese Impfstoffe sind damit sehr wirksam.

Bei der Grippeimpfung dagegen schwankt die Wirksamkeit von Jahr zu Jahr und kann auch mal bei nur 20 Prozent liegen. Bei der Grippe geht es aber nicht darum, das Influenzavirus aus der Bevölkerung zu verdrängen – dafür verändert es sich viel zu schnell. Es taucht jedes Jahr in neuer Gestalt auf. Um den Grippeimpfstoff jedes Jahr rechtzeitig zur Verfügung stellen zu können, muss man die Veränderung des Influenza-Virus im Voraus abschätzen und das gelingt nicht immer gleich gut. Daher der niedrige Wirkungsgrad der Grippeimpfung.

Die Grippeimpfung hat daher lediglich das Ziel, so viel Menschen wie nur möglich durch einen Impfstoff zu schützen. Einen Herdenschutz zu erreichen, bei dem eine hohe Wirksamkeit des Impfstoffs im Zusammenspiel mit einer hohen Durchimpfung der Bevölkerung auch für den Schutz der Ungeimpften sorgt, ist bei der Grippe nicht möglich. Ob oder wann das für Covid-19 möglich sein, muss sich erst noch zeigen.

Was bedeuten die Prozentangaben zur Wirksamkeit?

Die Zahlenangaben zur Wirksamkeit kommen so zustande: Die Teilnehmer an den Impftests werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe erhält den Impfstoff tatsächlich gespritzt, die andere jedoch nur ein Placebo, also eine unwirksame Lösung. Das alles geschieht doppelblind, soll heißen: Weder die Teilnehmer noch die Studienleiter wissen, wer zur Placebo- und wer zur Impfstoffgruppe gehört.

Dann wird auf das Auftreten erster Krankheitsfälle unter den Teilnehmern gewartet. Sobald eine gewisse Anzahl an Erkrankungen aufgetreten ist, wird "entblindet" – das heißt es wird gezählt, wie viele der Erkrankten aus der Placebo-Gruppe stammen und wie viele davon in der Gruppe der Geimpften zu finden waren. Wenn dann 100 Erkrankte in der Placebogruppe nur 5 Covid-19-Fälle in der Impfgruppe gegenüberstehen, hat der Impfstoff offensichtlich 95 Menschen in der Impfgruppe vor der Krankheit geschützt. Sein Wirkungsgrad beträgt damit 95 Prozent.

Virus verschwindet nicht durch Impfungen

Auch der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, betonte am Donnerstag, dass durch Impfungen das Virus nicht verschwinden werde. "Wir wissen, dass die Impfungen uns eine Grundimmunität geben. Das bedeutet, dass unser Körper das Virus effizient bekämpfen kann und wir gar nicht oder weniger krank werden. Aber sie verhindern nicht immer, dass eine Infektion mit dem Sars-CoV-2 geschieht", so Wieler.