Wer verschiebbare Zahnarzt-Termine hat, soll diese später erst wahrnehmen. Was aber heißt "verschiebbar" in der Corona-Krise? Und was mache ich, wenn ich Zahnschmerzen habe?

"Natürlich melden sich auch Patienten mit Beschwerden, die wir selbstverständlich gemäß unseres Sicherstellungsauftrags auch behandeln", beruhigt der Zahnarzt Hans Hugo Wilms von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in Baden-Württemberg im SWR. Er praktiziert in einer Gemeinschaftspraxis in Laufenburg. Zwar drehten sich die meisten telefonischen Anfragen um Terminverschiebungen, aber für akute Fälle seien er und seine Kolleginnen und Kollegen natürlich da.

Dringend oder nicht? Das entscheiden Ärzte und Patienten

"Wir empfehlen grundsätzlich, nicht unbedingt notwendige Behandlungen zu verschieben", sagt Wilms. Er verweist aber bei dieser Entscheidung auf diejenigen, die das am besten beurteilen können. "Das liegt alleine in der jeweiligen Verantwortung der einzelnen Zahnärztinnen und Zahnärzte in Absprache mit den jeweiligen Patienten." Es gebe deswegen keine Vorgabe der Kassenzahnärztlichen Vereinigung: "Da werden wir uns nicht einmischen."

Ansteckungsgefahr minimiert

Die Hygiene-Standards der Zahnärztinnen und Zahnärzte seien ohnehin hoch – jetzt seien sie noch höher, sagt Wilms. "Alle Zahnarzt-Praxen praktizieren seit Jahren ein nachgewiesen hochqualifiziertes Hygiene-Management, das vergleichbar ist mit den Vorgaben für einen Operationssaal im Bereich eines Krankenhauses." Das sei eine gute Basis, auf der aufbauend es zusätzliche Schutzmaßnahmen gebe: Patienten-Befragungen, noch intensivere Reinigungen sowie möglichst kurze Wartezeiten. Wie genau Wilms das in seiner Praxis umsetzt, erklärt er im gesamten Interview zum Nachhören:

Dauer 3:35 min Zahnarzt-Besuch in Corona-Krise: Tipps aus der Praxis Der Zahnarzt Hans Hugo Wilms im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch

Landesregierung sucht nach Mundschutz und Behandlungszentren

Am Mundschutz der höheren Kategorie FFP2 fehle es auch in den Zahnarzt-Praxen, sagt der Zahnarzt. Hier versuche die Landesregierung, an Nachschub zu kommen. Außerdem stehe die Kassenzahnärztliche Vereinigung in einem Kontakt mit dem für Gesundheitsfragen zuständigen Sozialministeriums in Stuttgart. So habe man gemeinsam schon Behandlungszentren für Covid-19-Infizierte mit akuten Zahnbeschwerden einrichten können, zum Beispiel in Freiburg oder Tübingen an der Uniklinik. Weitere sollten folgen.