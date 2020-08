Zwar wurde am Mittwoch das 44. Stuttgarter Weindorf eröffnet, aber anders als in den vergangenen Jahren. Wie so vieles während der Corona-Pandemie verlagert sich auch das Weindorf ins Internet. Nur eine Weinlaube steht vor der "Alten Kanzlei".

Sendung am Mi , 26.8.2020 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW