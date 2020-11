Nach dem dritten heißen Sommer in Folge wird das Wasser auch in Baden-Württemberg mancherorts bereits knapp. Die ersten Gemeinden haben schon die Wasserentnahme beschränkt: Felder dürfen nur noch nachts beregnet werden.

Seit 2018 ist zu beobachten, dass die Böden in Baden-Württemberg immer trockener werden und der Regen häufig nicht mehr ins Grundwasser gelangen kann. Entweder kommt es zu Starkregen, der dazu führt, dass sich der Boden sofort verschließt und das Wasser nicht mehr einsickern kann, oder der Regen ist so leicht, dass das Wasser bereits über dem Boden an den Blättern und Stängeln hängen bleibt. Die Pflanzen können zwar teilweise das Wasser auch über die Blätter aufnehmen, allerdings erhöht sich der Grundwasserspiegel hierdurch nicht.

Mancherorts außergewöhnlich schwere Dürre

Der Dürre-Monitor des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung weist in Baden-Württemberg zurzeit landesweit eine schwere Dürre des Bodens aus, im südlichen Teil des Landes sogar eine außergewöhnlich schwere Dürre. Nachdem im Januar, März und Mai des vergangenen Jahres noch ausgiebigere Niederschläge gemessen worden waren, seien im April, Juni und Juli ausgeprägte Niederschlagsdefizite gepaart mit überdurchschnittlichen Temperaturen verzeichnet worden, heißt es beim Leipziger Helmholtz Zentrum.

Gemeinden beschränken bereits Wasserentnahme

Im Kreis Heilbronn und im südlichen Markgräflerland kam es bereits zu Einschränkungen bei der Wasserentnahme. In Heilbronn ist es Gartenbesitzern zwar noch gestattet, so viel Wasser zu entnehmen, wie sie schöpfen können. Die Landwirtschaft muss ihre Entnahme aber bereits um die Hälfte reduzieren. So dürfen beispielsweise Felder ausschließlich nachts beregnet werden. Alle anderen Wasserentnahmen seien untersagt, heißt es in der Allgemeinverfügung des Landratsamts Heilbronn. Auch im südlichen Markgräflerland wird momentan so viel Wasser verbraucht, dass die Zeit nachts nicht mehr ausreicht, um die Hochbehälter zu füllen. Die Beregnung von Sportrasen soll nun eingestellt und die Wasserentnahme durch Landwirte ebenfalls begrenzt werden. Der Wasserverband "Südliches Markgräflerland" empfiehlt den Gemeinden zudem, Zeitfenster zu vergeben, damit nicht alle Bauern gleichzeitig auf das Wasser zugreifen. Außerdem müssten Landwirte künftig auch darüber nachdenken, eigene Tiefbrunnen zu schlagen, so der Wasserverband weiter.

Aber was kann gegen die zunehmende Wasserknappheit in Baden-Württemberg unternommen werden? SWR-Umweltredakteur Werner Eckert zeigt Auswege auf:

Laut des Geschäftsführers des Wasserwirtschaftsverbands Baden-Württemberg (WBW), Stephan Heimerl, sind bei der Wasserknappheit regionale Unterschiede zu beachten. Besonders betroffen seien der Nordosten des Landes wie Ellwangen, Aalen oder Heidenheim sowie das Oberrheintal oder der schwäbisch-fränkische Wald. Die regionalen Unterschiede seien durch die verschiedenen Naturräume mit ihren unterschiedlichen Böden zu erklären. In durchlässigen Böden wie beispielsweise im Südschwarzwald versickerten auch große Regenmengen sehr schnell.

Im Bundesvergleich steht Baden-Württemberg gut da

"Im Vergleich zu anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Brandenburg, ist Baden-Württemberg immer noch gesegnet. Es gibt mehr Wasserressourcen und deutlich mehr Niederschlag", so Heimerl gegenüber dem SWR. Die Wasserknappheit einiger Gemeinden rühre auch daher, dass sie ihr Wasser nur aus einer Ressource bezögen und sie deshalb, wenn eine Quelle tatsächlich versiege, ein Problem mit der Wasserversorgung bekämen. Aus diesem Grund sollten immer zusätzliche Quellen wie beispielsweise eine Fernwasserzufuhr genutzt werden. Als sehr sichere Ressource sei das Bodenseewasser anzusehen.

"Trotzdem sollte man bedenken, dass die Ressource Wasser allgemein endlich ist und selbst die Bodenseewasserzufuhr derzeit am Anschlag ist." Stephan Heimerl, Geschäftsführer des Wasserwirtschaftsverbands Baden-Württemberg

Jeder könne allerdings etwas zu einem schonenden Wasserumgang beitragen. Seine Tipps sind folgende:

Wasserhahn immer nur halb aufdrehen

Zähne nicht bei laufendem Wasser putzen

Gezielt bewässern, nicht flächig

Regentonnen aufstellen, um Wasser zu speichern

Seltener mähen, damit der Rasen nicht austrocknet und braun wird

Aufstellen von Pools überdenken

Allgemein sollte man in regenreichen Zeiten für schlechte, das heißt sehr trockene Zeiten, vorsorgen, so Heimerl. Ideal wäre ein ein- bis zweiwöchiger Landregen, der den Erdboden auf größere Wassermengen vorbereite.

Wälder im Land leiden besonders unter Wassermangel

Besonders stark leidet dieses Jahr auch der Wald in Baden-Württemberg unter der anhaltenden Trockenheit. "Für die Wälder ist es das dritte Jahr Trockenheit in Folge. Das Grundwasser ist abgesunken, die tiefer wurzelnden Bäume werden nicht mehr ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt", sagte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). Die Landwirtschaft hingegen leide deutlich weniger unter der Dürre. "In der Landwirtschaft haben wir regional durchaus Probleme, aber nicht so dramatisch wie im Hitzejahr 2018", so Hauk. Durch das fehlende Wasser werde weniger Baumharz zur Abwehr der Borkenkäfer gebildet. "Hätten die Bäume genug Wasser, seien sie insgesamt widerstandsfähiger und könnten außerdem ausreichend Harz bilden, das den Käfer abwehre. Wenn nicht, bohrten sich zahlreiche Borkenkäfer unter die Rinde. "Dann ist der Tod des Baumes besiegelt", sagte Hauk. Die Forstwirtschaft reagiere, indem neue Baumarten gepflanzt würden, die mit der Trockenheit besser zurechtkämen. Das aber dauere lange.