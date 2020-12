Der Herbst in Baden-Württemberg war in diesem Jahr im Vergleich zum Mittelwert der vergangenen 50 Jahre zu warm und zu trocken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes lag die Temperatur 1,5 Grad über dem Durchschnitt. Im Vergleich zu anderen Bundesländern war es allerdings nur noch in Bayern kühler. Außerdem hat es weniger geregnet im Land. Von September bis November fielen 160 Liter pro Quadratmeter - 60 Liter weniger im Vergleich zum langjährigen Mittelwert. Insgesamt war der Herbst in Deutschland der viertwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1881.