Im Trinkwasser werden immer wieder Keime entdeckt. Zuletzt am Mittwoch in Bretzfeld. Wie kommt es zu dieser Verunreinigung? Ist das Trinkwasser in Baden-Württemberg sicher?

Teils ist es ein kleines Insekt, das dazu führt, dass alle Menschen in einer ganzen Ortschaft ihr Wasser abkochen müssen, sagt Bernhard Röhrle von der Landeswasserversorgung in Stuttgart. So könne eine einzelne Fliege dazu führen, dass es in bis zu 20.000 Kubikmeter großen Wasserbehältern zu mikrobiologischen Auffälligkeiten kommt und dann das Gesundheitsamt ein Abkochgebot ausspricht. "Die Grenzwerte sind so streng, weil das Trinkwasser allen Menschen zur Verfügung stehen muss, auch kranken, alten Leuten, die Handicaps haben." In Wasserbehältern finden sich immer wieder kleine Tiere Die Behälter sind laut Landeswasserversorgung üblicherweise komplett verschlossen. Eine Schwachstelle sind allerdings die Lüftungsanlagen, die notwendig sind, damit das Wasser frisch bleibt. Hier kann es vorkommen, dass beispielsweise eine Fliege ins Innere eines Wasserbehälters kommt. "Das Trinkwasser ist auf jeden Fall sicher. Weil die Kontrollen so streng sind, können sich die Leute darauf verlassen." Sollte es zu einer Verunreinigung kommen, dann sind die Menschen gehalten, so lange ihr Wasser abzukochen, bis alles gespült, der Behälter geleert und das Trinkwasser desinfiziert wurde, so Röhrle weiter. Wasserbehälter wie dieser in Amstetten (Alb-Donau-Kreis) liegen unter der Erde und sind komplett verschlossen. Trotzdem kann es vorkommen, dass ein einzelnes Insekt ins Wasser gelangt. Dann muss der Behälter mit seinen zig Millionen Litern abgelassen und gereinigt werden. Pressestelle Landeswasserversorgung Stuttgart Kolibakterien können durch Gülle ins Wasser gelangen Nicht immer wird das bereits aufbereitete Wasser verunreinigt, teilweise liegt die Verunreinigung bereits früher. Bei starkem Regen kann beispielsweise Gülle in Flüsse und Seen gespült werden. Wird das Trinkwasser aus diesen gewonnen, muss es desinfiziert werden. Escherichia coli, das Kolibakterium, lebt im Darm von Menschen und Tieren. Wenn es im Wasser häufiger vorkommt, ist das ein Hinweis auf fäkale Verunreinigung. Ministerium sieht keine Häufung von Verunreinigungen Lokale Verunreinigungen kommen vereinzelt immer wieder vor, eine Häufung sei nicht festzustellen, teilte das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Donnerstag auf SWR-Anfrage mit. Es handele sich dabei stets um lokal begrenzte Fälle mit individuellen Ursachen, aus welchen sich keine Regel ableiten lässt. Wo kommt das Trinkwasser in Baden-Württemberg her? Rund drei Millionen Menschen erhalten ihr Trinkwasser von der Landeswasserversorgung Stuttgart - unter anderem in Aalen, Esslingen, Stuttgart und Ulm. Das Trinkwasser entstammt den Grundwasservorkommen der Schwäbischen Alb zwischen Ulm und Heidenheim. Ein Teil des Wassers wird der Donau entnommen und in einem mehrstufigen Verfahren zu Trinkwasser aufbereitet. Der zweite große Wasserversorger in Baden-Württemberg ist die Bodenseewasserversorgung, die rund vier Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt. Darüber hinaus gibt es viele Gruppenwasserversorgungsgruppen und kommunale Eigenversorgungen.