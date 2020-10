Klassiker in moderner Aufmachung Neuer Trimm-dich-Pfad in Freiburg eröffnet

Trimm-dich-Pfade entstanden in den frühen 70er Jahren fast überall im Land. Die damalige Botschaft: Bewegen kann man sich immer und überall. Mit einem an die Gegenwart angepassten Konzept geht jetzt der neue Bewegungspark in Freiburg an den Start.