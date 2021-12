Sollte sich die Situation an deutschen Kliniken wegen der Corona-Pandemie zuspitzen, dürfen Menschen mit Behinderung nicht benachteiligt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Dienstag klargestellt. Die Angst vor einer möglichen "Triage", also der Priorisierung von Patienten, wenn die Intensivbetten nicht mehr reichen, halten Intensivmediziner am Klinikum Stuttgart allerdings für unbegründet.