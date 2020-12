Angesichts knapper Beatmungsplätze auf den Intensivstationen deutscher Krankenhäuser stellt sich auch hier im Land die Frage: Können Corona-Patienten ausreichend behandelt werden? Der Ärztliche Direktor am Helios Klinikum in Pforzheim ist noch zuversichtlich.

Die Nachricht, dass in einer sächsischen Klinik in Zittau bereits sogenannte Triage-Entscheidungen getroffen worden seien, sorgte bundesweit für Aufsehen. Laut einem Reporter-Bericht des Deutschlandfunk sprach der Ärztliche Direktor des Oberlausitzer Bergland-Klinikums, Mathias Mengel, von nicht genug Beatmungsbetten in seiner Klinik. Aufgrund der hohen Auslastung habe man schon mehrfach entscheiden müssen, welcher Covid-19-Patient Zugang zu den begrenzt vorhandenen Sauerstoffgeräten erhalte und welcher nicht. Eine Bestätigung für diese Aussagen folgte bislang aber nicht. Auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dementierte die Vorwürfe.

Was bedeutet "Triage" in der Medizin? Der Begriff "Triage" bezeichnet in der Medizin eine Methode, um im Fall einer Katastrophe oder eines Notfalls die Patienten auszuwählen, die zuerst eine medizinische Versorgung erhalten. Das Wort kommt aus dem Französischen und bedeutet übersetzt "Auswahl" oder "Sortieren". Der Begriff kommt ursprünglich aus der Militär- oder Katastrophenmedizin, wo es um die Versorgung der Verletzten auf dem Schlachtfeld geht. Bei der Triage im Falle der Corona-Pandemie geht es vor allem um die ärztliche Entscheidung, wer eine intensivmedizinische Behandlung oder ein Beatmungsgerät erhält, wenn nicht hinreichend Ressourcen vorhanden sind.

Wie gut sind unsere Kliniken vorbereitet?

Weiter steht allerdings die Frage im Raum, wie gut unsere Krankenhäuser auf die exponentiell wachsenden Corona-Infektionszahlen vorbereitet sind. Der Vorsitzende des Weltärztebundes warnt aktuell vor einer Zuspitzung der Lage in den deutschen Krankenhäusern. "Es wird bei zunehmender Überfüllung der Intensivstationen immer mehr zu Triage-Entscheidungen kommen und die wird leider von den Ärzten alleine getroffen werden müssen, weil die Politik uns hier im Stich gelassen hat", sagte Frank Ulrich Montgomery der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Angesichts knapper werdender Beatmungsplätze auf den Intensivstationen warnen auch Patientenschützer davor, die Behandlung von Covid-19-Erkrankten von deren Überlebenschancen abhängig zu machen.

Kliniken noch in der Lage "bestmögliche Versorgung anzubieten"

Ein Beispiel aus Baden-Württemberg macht ein wenig Hoffnung: So sei das Helios Klinikum in Pforzheim laut Bernd Maier, dem Ärztlichen Direktor, aktuell noch in der Lage, die bestmögliche intensivmedizinische Versorgung anzubieten. "Ich glaube, das zumindest für die Region Südwest, das auch in allen anderen Kliniken der Fall ist", so Maier. Das Besondere dabei: Der Stadtkreis Pforzheim ist ein "Extrem-Hotspot". Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner und Woche liegt dort laut aktuellen Zahlen des Landesgesundheitsamtes (Stand: Mittwoch 16 Uhr) bei 348,5.

Die Kliniken sind laut dem Ärztlichen Direktor trotz einer Notsituationen in der Lage, Patienten, die keine starken Krankheitsverläufe aufweisen, verlegen zu können. In Pforzheim sei das aktuell noch nicht der Fall. "Wir haben bisher noch niemanden verlegen müssen", so Maier gegenüber dem SWR. "Wir beobachten aber eine steigende Fallzahl, was aufgrund unseres Super-Hotspots logisch ist."

"Belastung der Intensivstationen aktuell beherrschbar"

Auch die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) gibt Entwarnung: "Die Belastung der Intensivstationen in Baden-Württemberg mit COVID-19-Patienten nimmt zu, ist aktuell aber beherrschbar", schreibt die BWKG auf Nachfrage des SWR. Dass Versorgungsengpässe bisher vermieden werden konnten, liege vor allem daran, dass die Kliniken zunehmend planbare, medizinisch nicht dringliche, Behandlungen verschieben, um genug Personal und Beatmungsplätze für die Corona-Versorgung zu haben, erklärt die BWKG.

Auslastung der Intensivstationen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg sind laut dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) 465 Intensivbetten im Land aktuell frei (Stand: 17.12.2020, 12 Uhr). Im Verhältnis: Von den fast 2.300 Covid-Fällen, die in baden-württembergischen Kliniken behandelt werden, müssen 567 intensivmedizinisch behandelt und 336 Covid-19-Patienten beatmet werden, also mehr als jeder zweite Corona-Intensivpatient (59,26 Prozent). Insgesamt stehen im Land aktuell 2.872 Intensivbetten zur Verfügung.

Dysbalance zwischen Intensivbetten und Personal

465 Intensivbetten sei der Spielraum, den man noch habe, sagt Maier und warnt gleichzeitig. Die absolute Zahl heiße nicht gleich, dass man diese auch bis zuletzt ausreizen könne. Denn neben den Betten und Beatmungsgeräten brauche man auch die Ärzte und Pfleger. Dann könne es sein, dass man zwar ausgestattet sei, aber personell an Grenzen komme. Auch die Kolleginnen und Kollegen könnten krank werden und dann komme es zu einer Dysbalance, so Maier.

Ein Problem und zugleich eine Lösung: Die "Freihaltepauschale"

Trotz der guten Planung brauchen die Mitarbeiter in den Krankenhäusern laut BWKG jedoch dringend Entlastung. Die Gesellschaft fordert in einem Schreiben vom Donnerstag, dass alle Krankenhäuser, die COVID-19-Patienten versorgen, auch durch die so genannte Freihaltepauschale unterstützt werden sollen. Dies sei aktuell nicht der Fall. "In der ersten Corona-Welle im Frühjahr hatten alle Krankenhäuser eine Freihaltepauschale erhalten. Die jetzige Regelung von der Bundesebene ist aber so restriktiv, dass etwa die Hälfte der Krankenhäuser, die in der ersten Welle im Land die Versorgung der COVID-19-Patienten getragen haben, keine Unterstützung mehr erhalten." Zwar bestehe die Hoffnung, dass der Bund 2021 die Einnahmeausfälle kompensiere. "Das ist aber noch nicht in trockene Tüchern," betonte die BWKG bereits im vergangen Monat. Auch etwa die Unikliniken in Heidelberg und Freiburg fordern eine Freihaltepauschale.

Mehr Corona-Patienten in den Kliniken erwartet

Maier wies weiter darauf hin, dass man "zeitnah die nächste Eskalationsstufe ausrufen" müsse. Die könne laut dem Arzt in den nächsten Tagen, beziehungsweise "sicherlich bis Weihnachten" kommen. Das bedeute dann, dass Ressourcen in der Klinik anders verteilt werden müssten, um dem stärkeren Zulauf von Patienten entgegen zu kommen, erklärt Maier weiter. "Wir haben das momentan jedoch noch im Griff und wir machen eine individuelle Intensivmedizin für jeden Patienten." Aktuell reiche auch das Personal in der Pforzheimer Klinik dafür aus.

Sollten die Neuinfektionen auf Dauer nicht abflachen, müsse die Situation jedoch komplett neu bewertet werden, so der Arzt. "Wie lange wir und andere Krankenhäuser mithalten können, dass sei dann abzuwarten." Es gebe die Vermutung, dass der Anteil an Corona-Patienten, die in einer Klinik behandelt werden müssen, bis Ende des Jahres um 20 Prozent ansteigen werde.

Mit Blick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage appellierte Maier: "Die Menschen haben in der Hand, wie sich diese Pandemie entwickelt." Die Politik schaffe nur die Rahmenbedingungen. Wenn die Menschen die Maßnahmen nicht ausreichend berücksichtigen, könnten diese auch nicht so wirken wie sie sollen, sagte der Arzt. Halten sich die Baden-Württemberger an Weihnachten nicht an die Corona-Regeln, werde man das spätestens sieben bis zehn Tage nach den Feiertagen in den Krankenhäusern spüren.