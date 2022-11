Etwa 200 Menschen haben am Samstagnachmittag an einem Gedenkzug in der Mannheimer Innenstadt teilgenommen - für den Mann, der nach einer Polizeiaktion Anfang Mai gestorben war. Die Initiatoren wollten eigenen Angaben zufolge Solidarität mit der Familie des Verstorbenen zeigen. Der Fall hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil Handyvideos in den sozialen Netzwerken Aufnahmen zeigten, wie ein Polizeibeamter den Mann schlug.