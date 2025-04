In Rom wird am Samstag der verstorbene Papst Franziskus beigesetzt. Auf dem Petersplatz findet am Vormittag eine Trauerfeier statt. Auch in Baden-Württemberg trauern Gläubige.

Am Ostermontag ist Papst Franziskus gestorben, am Samstag wird er in Rom beigesetzt. Gläubige auf der ganzen Welt trauern um das Oberhaupt von rund 1,4 Milliarden Katholiken und auch in Baden-Württemberg ist die Anteilnahme groß. Alle katholischen Kirchengemeinden im Land würdigen den verstorbenen Papst Franziskus mit Trauerbeflaggung an Kirchen und Gebäuden, mit Glockengeläut und Kondolenzbüchern.

Die Trauerfeier für Papst Franziskus wird live vom Petersplatz in Rom übertragen:

In vielen Kirchen finden anlässlich der Beisetzung in Rom Trauer- und Gedächtnisgottesdienste statt. Am Samstagmittag wird es ein zehnminütiges Trauergeläut am Konstanzer Münster geben.

In Biberach läuten die Glocken zu Ehren des verstorbenen Papstes schon die ganze Woche lang jeden Mittag. Die großen Kirchengemeinden von Rottenburg bis Stuttgart und Freiburg bis Karlsruhe boten außerdem Requien zum Gedenken an Papst Franziskus an.

Mehr als 200.000 Menschen zur Trauerfeier für den Papst erwartet

Zur Trauerfeier in Rom werden mehr als 200.000 Menschen auf dem Petersplatz und den Straßen ringsherum erwartet - unter ihnen auch ein angehender Theologiestudent aus Trier. Als politische Vertreter Deutschlands werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der amtierende Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Zeremonie dabei sein.

Nach der Trauerfeier wird der Sarg in die rund fünf Kilometer entfernte Basilika Santa Maria Maggiore überführt - eine der Lieblingskirchen von Franziskus. Ganz in der Nähe davon wird sein schlichtes Grab sein, so wie es sich der Papst gewünscht hatte. Die Beisetzung ist privat, es sind nur wenige Geistliche, Angehörige und Freunde dabei.