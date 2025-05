per Mail teilen

Nach Stromausfällen in Südeuropa stellt sich auch bei uns die Frage: Wie sicher ist das Stromnetz in Zeiten Erneuerbarer Energien? TransnetBW hat dazu eine Studie vorgestellt. Laut der Studie kann die Stromerzeugung aus Wind und Solarstrom von einem Jahr aufs andere um bis zu 15 Prozent variieren. Diese Wetterschwankungen müssten dringend in die Planung der Stromsysteme mit einfließen.