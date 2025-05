Aufrufe zum Stromsparen: Was bringen sie und wie gut ist die Stromversorgung in BW?

TransnetBW ruft über die App "StromGedacht" dazu auf, Strom einzusparen. Der SWR hat Energieexperten gefragt, wie gut das klappt und wie es um die Stromversorgung im Land steht.

Das baden-württembergische Unternehmen TransnetBW möchte mit der App "StromGedacht" zur Energiewende beitragen. Mit einem Ampelsystem zeigt die App des Übertragungsnetzbetreibers bei Grün an, wann viel Strom aus erneuerbaren Energien bereit steht. Wenn bei Netzengpässen wenig Strom verfügbar ist, springt die App auf Orange. Nutzerinnen und Nutzer sollen dann intensiven Stromverbrauch wie das Laden eines Elektroautos, den Waschmaschinen- oder Spülmaschinengang verschieben. So müsse kein teurer und fossil hergestellter Strom importiert werden.

"StromGedacht" sei keine "Warn-App", schreibt TransnetBW auf seiner Homepage. Dem entsprechend bedeute "Orange" nicht, dass die Stromversorgung nicht sicher sei oder Stromabschaltungen drohten. In solchen Fällen würden Behörden über offizielle Kanäle und Warn-Apps wie NINA die Bevölkerung warnen.

Mehr zur "StromGedacht"-App und zur Stromversorgung in Baden-Württemberg im Überblick:

Es wirkt zunächst paradox: Mehr Stromerzeugung sorgt für Stromengpässe. Denn vor allem durch eine hohe Einspeisung von Windenergie aus Norddeutschland entstünden für den Süden Stromengpässe, sagt ein Sprecher von TransnetBW. Schnell drohten ihm zufolge die Leitungen zu überlasten, wenn sich die Marktteilnehmer im industriereichen Baden-Württemberg auf einen Schlag mit dem kostengünstigen Strom eindecken wollten. Die Netze sind dann quasi verstopft. Solche Engpässe verursachen jährlich hohe Kosten, TransnetBW spricht von drei Milliarden Euro in 2023 und 1,6 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten von 2024.

Die Hoffnungen der baden-württembergischen Energiebranche richten sich auf zwei neue Stromleitungen aus West- und Norddeutschland. Wenn die erstmal fertig gestellt seien, würden die Engpässe weniger werden, sagt Martin Pehnt, Geschäftsführer des Instituts für Energie- und Umweltforschung (ifeu) Heidelberg. Gemeint sind die 341 Kilometer lange Stromleitung "Ultranet" von Osterath (Nordrhein-Westfalen) und die 690 Kilometer lange Stromleitung "SuedLink" von Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) - beide sollen zuverlässig Strom aus dem Norden nach Baden-Württemberg transportieren.

Wie sinnvoll ist die App "StromGedacht"?

Nach Angaben von TransnetBW wurde "StromGedacht" bis Februar 2025 bereits über 328.000 Mal heruntergeladen, mehr als 15.000 Personen nähmen regelmäßig bei Stromengpässen über die App teil. Dadurch könne eine Strom-Lastverschiebung von bis zu zehn Megawatt pro "Orange-Auslösung" erreicht werden, so ein Sprecher von TransnetBW.

Angesichts von mehr als elf Millionen Einwohnerinenn und Einwohner in Baden-Württemberg sei die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer nur ein Bruchteil, sagt ifeu-Geschäftsführer Pehnt. Positiv findet er aber, dass die App Bewusstsein für den Klimaschutz schaffe. Jedoch müssten weitere Schritte gegangen werden - "StromGedacht" sei ein sinnvoller "Anfang in der Kette", so Pehnt. Menschen wüssten dann, dass es "nicht egal ist, wann ich Strom verbrauche".

Wichtiger sei jedoch, künftig die Stromnutzung durch Smart-Home-Systeme effizient zu automatisieren, meint Energieexperte Pehnt. Auch Moritz Vogel vom Öko Institut in Freiburg sagt, dass konkretere und bessere Instrumente als die App "StromGedacht" im Aufbau seien - die beste Lösung wäre für ihn eine Fernsteuerung und Automatisierung des Stromverbrauchs.

Europäisches Stromnetz oder autarke BW-Stromversorgung

"Erneuerbare Energien sind genau der Weg, um eine resiliente, auf heimischen Energieressourcen basierende Stromerzeugung zu ermöglichen", so Martin Pehnt. Mit Blick auf den Boom bei Photovoltaik-Anlagen und den Ausbau von Windenergie sagt der Energieexperte: "Wir brauchen keine Steinkohle mehr aus Kolumbien oder Australien. Wir brauchen kein Gas aus Russland oder Kanada oder woher auch immer."

Dass jedes Bundesland sich selbst versorgt, sei gar nicht denkbar, sagt Moritz Vogel vom Öko Institut in Freiburg. Nordrhein-Westfalen beispielsweise könne das gar nicht. Deshalb sei der Stromaustausch so wichtig. Zudem sei es auch günstiger, Windräder im Norden Deutschlands zu bauen, wenn Baden-Württemberg ein guter Standort für Photovoltaik-Anlagen sei, so Vogel.

Der Freiburger Energieexperte hält es darüber hinaus für wichtig, dass Europa länderübergreifend zusammenarbeite. So könne Strom erzeugt werden, der in einem Land weniger, aber in einem anderen dringend benötigt wird. "Das zu koordinieren, ist ein faszinierendes Wunder", sagt Vogel. Auch TransnetBW spricht bei Stromimporten und -exporten von einem starken "Indiz für das Funktionieren des europäischen Strommarkts", was "ausdrücklich erwünscht" sei.

Was kostet die Kilowattstunde Strom für private Verbraucher?

35 Cent pro Kilowattstunde ist laut ifeu-Geschäftsführer Pehnt der Mittelwert für Strompreise. Noch seien das Fixpreise für den Privatkonsumenten. Der Markt für flexible Strompreise fange gerade erst an, so Pehnt. Mithilfe neuer Geräte, steuerbaren Wärmepumpen und Ladestationen, Wettervorhersagen und Stromprognosen könne man künftig Strom dann nutzen, wenn er günstig ist.

Energieexperte Moritz Vogel zahlt in Freiburg aktuell 36 Cent pro Kilowattstunde: "Wenn ich drei Stunden Brote backe, kostet mich das sechs Euro. Das ist schon krass, das kommt mir zumindest viel vor." Im europäischen Vergleich sei Deutschland recht hoch mit den Strompreisen.

Wie kann man Strom sparen

Bereits bei der Anschaffung neuer Geräte könne man darauf achten, solche zu kaufen, die besonders stromeffizient sind, rät Energieexperte Martin Vogel. Die seien zwar erstmal teurer als Geräte mit geringer Effizienz, würden sich aber langfristig auszahlen. Auch Martin Pehnt vom ifeu Heidelberg sagt, dass besonders bei weißer Ware Strom gespart werden könne - das seien beispielsweise Kühlschränke oder Waschmaschinen mit einer möglichst guten Effizienzklasse.

Es gebe auch versteckte Stromverbraucher wie die Heizungsumwälzpumpe oder die Zirkulationspumpe für Warmwasser, "die sieht man nicht, die hört man nicht und die verbrauchen trotzdem Strom", so Pehnt. Da würde ein neues Gerät mit bester Effizienzklasse viele hundert Kilowattstunden pro Haushalt einsparen. Pehnt rät zusätzlich von Nachtspeicherheizungen ab: Diese sollten dringend umgerüstet werden auf moderne Heizungen, bestenfalls auf Wärmepumpen.

Generell gilt laut Pehnt die Faustregel, dass man sich beim Stromnutzungsverhalten immer wieder eins bewusst machen sollte: Die Geräte sollte man ausschalten, wenn man sie nicht benutzt.