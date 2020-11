Auch die Tourismusbranche am Bodensee leidet unter den neuen Corona-Beschränkungen. Sie seien schmerzhaft, erklärte die Internationale Bodensee-Tourismus-Gesellschaft. Im Hotel Maier in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist die Lage laut Inhaber "gerade so verkraftbar".

Sendung am Do , 5.11.2020 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW