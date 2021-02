per Mail teilen

Geschlossene Hotels und Pensionen, dazu die Angst vieler Menschen vor Corona-Ansteckungen: Das Virus hat die Tourismusbranche in Baden-Württemberg tief in die Krise gestürzt. 2020 war für die Branche ein schweres Jahr.

Die Zahl der Gäste in Hotels, Pensionen und anderen Unterkünften schrumpfte 2020 nach Angaben des Statistischen Landesamts in Stuttgart im Vergleich zum Vorjahr um 48,9 Prozent auf nur noch 11,9 Millionen. Weniger Touristen gab es zuletzt im Jahr 1997. Auch die Zahl der Übernachtungen ging demnach drastisch zurück - um 40,2 Prozent auf nur noch 34,2 Millionen. Weniger Übernachtungen in Baden-Württemberg hatte es zuletzt 1985 gegeben.

Angst vor Corona-Ansteckung hemmt Reiselust

Einbrüche in dieser Größenordnung waren wegen der mehrfachen Schließungen des Gastgewerbes und der gesunkenen Reiselust vieler Menschen aus Angst vor Ansteckungen erwartet worden. Von März an blieb die Zahl der Übernachtungen konstant im zweistelligen Prozentbereich unter den Vorjahreswerten.

Bessere Infektionslage im Sommer reicht nicht aus

Besonders stark waren die Rückgänge bei den Übernachtungen zu Beginn der Pandemie im April (- 88,3 Prozent) und Mai (- 79,1 Prozent) sowie später: im November (- 66,7 Prozent) und Dezember (- 74,0 Prozent), nachdem die Weihnachtsmärkte abgesagt worden waren. Im Sommer, als die Infektionslage zeitweise unter Kontrolle schien, erholte sich der Tourismus zwar zwischenzeitlich etwas, blieb aber ebenfalls deutlich unter den starken Ergebnissen der Vorjahre.

Tourismus in BW verzeichnete zuletzt Rekordjahre

Bis zur Corona-Krise hatte die Tourismusindustrie im Land mehrere Rekordjahre hintereinander verbucht. In Baden-Württemberg hängen nach Angaben des Tourismusministeriums etwa 390.000 Arbeitsplätze von dieser Branche ab, der Tourismus erwirtschaftete demnach bis zur Pandemie einen jährlichen Umsatz von mehr als 25 Milliarden Euro.