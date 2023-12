Tourismus-Rekord: Bisher stärkste Sommersaison in Baden-Württemberg

Die Tourismus-Branche in Baden-Württemberg kann für den vergangenen Sommer sehr gute Zahlen verbuchen. Besonders im Norden des Landes gab es 2023 mehr Übernachtungen.

Die Tourismusanbieter in Baden-Württemberg haben in der vergangenen Saison zwischen Mai und September 35,2 Millionen Übernachtungen registriert. Das hat das Statistische Landesamt berechnet und teilte mit: "Das ist das höchste bisher erreichte Ergebnis innerhalb einer Sommersaison." Damit würden die Zahlen des bisherigen Vor-Corona-Top-Jahres 2019 nochmal um 1,8 Prozent übertroffen. Die meisten Besucherinnen und Besucher kamen im Juli und August.

Vor allem nördliches Baden-Württemberg beliebter

Insgesamt kamen mehr Gäste aus Deutschland nach Baden-Württemberg in diesem Sommer: rund 10,7 Millionen. Aus dem Ausland reisten knapp 3,3 Millionen Menschen an, vor allem aus der Schweiz. Aber auch Gäste aus den Niederlanden und Frankreich übernachteten viel in Deutschland. Positiv ist auch die Übernachtungsbilanz der neun Reisegebiete Baden-Württembergs, so das Statitische Landesamt. Alle neun würden für die Sommersaison 2023 ein Plus gegenüber der Vorjahressaison verzeichnen.

Im Vergleich zur Sommer-Saison 2022 hat in diesem Jahr vor allem das Nördliche Baden-Württemberg viele Menschen angezogen. Dorthin reisten über acht Prozent mehr Menschen als im Jahr davor. Der Tourismus auf der Schwäbischen Alb konnte um knapp fünf Prozent zulegen und am Bodensee waren es etwa vier Prozent mehr Übernachtungen als noch 2022. Der Südliche Schwarzwald blieb mit seinen Zahlen am stabilsten und legte nur knappe zwei Prozent zu.