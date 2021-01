Mit den Folgen der Corona-Pandemie dürfte die Urlaubs- und Freizeitbranche in Baden-Württemberg noch lange zu kämpfen haben. Tourismusminister Wolf will jetzt die Weichen für den Neustart nach der Krise stellen.

Um den Tourismus in Baden-Württemberg durch die Corona-Krise zu retten, will Tourismusminister Guido Wolf (CDU) die Schwerpunkte bei der Unterstützung der Branche neu justieren. Ein entsprechender "Masterplan" aus Wolfs Ministerium liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Das Papier listet die Schwerpunkte auf, die aus Wolfs Sicht nun kurz- und mittelfristig gesetzt werden sollten. "Mit einer nachhaltigen Erholung mit Annäherung an das Vorkrisen-Niveau ist nicht vor Mitte des Jahres 2022 zu rechnen", heißt es in dem Papier, das auf der Tourismuskonzeption des Landes von 2019 aufsetzt.

"Der Fokus muss zunächst auf Stabilisierung und Unterstützung gerichtet werden." Tourismusminister Guido Wolf (CDU)

Wolf will Mehrwertsteuer dauerhaft senken

Ganz oben steht eine Stärkung des Gastgewerbes. So plädiert Wolf unter anderem für eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent in der Gastronomie. Außerdem will er die Ende 2020 ausgelaufene Stabilisierungshilfe des Landes fortführen. Von den 330 Millionen Euro sind laut Ministerium noch 200 Millionen übrig. Wolf will verhindern, dass sie in den allgemeinen Haushalt zurückfließen.

Zudem listet er Investitionsförderprogramme wie das am Montag anlaufende "Tourismusfinanzierungsprogramm plus" in Höhe von 12 Millionen Euro auf. Dazu kommt eine Ausbildungsoffensive sowie eine intensivere Begleitung von Betrieben bei der Digitalisierung und dem Strukturwandel - etwa wenn sich Geschäftsreisehotels stärker auf Freizeitreisende ausrichten oder Dorfgasthäuser moderner werden wollen.

Baden-Württembergs Tourismusminister Guido Wolf (CDU) möchte die Reise- und Freizeitbranche im Land aus der Krise retten. dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Schmid/dpa (Archivbild)

Kostenübersicht im Papier bislang nicht vorhanden

Das Papier sieht zudem einen Ausbau des Tourismus-Marketings vor, unter anderem mit einer "Restart"-Kampagne 2021. In den Heilbädern und Kurorten soll der Imagewandel hin zum Gesundheits- und Wellness-Tourismus vorangetrieben werden. Auch an der Infrastruktur muss nach Wolfs Ansicht etwas getan werden. Das Papier listet etwa Erleichterungen im Baurecht, den Ausbau von Ganzjahresangeboten vor allem in Wintersportregionen sowie von Nahverkehrsverbindungen auf.

Eine Übersicht zu den möglichen Kosten der Pläne enthält das Papier nicht. Viele Punkte sind aber auch nicht neu, sondern tauchen schon in der Tourismuskonzeption aus der Vor-Corona-Zeit auf. Es gehe jetzt aber darum, die Schwerpunkte so zu setzen, dass der Tourismusbranche ein erfolgreicher Neustart ermöglicht werde, heißt es. Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann, die CDU-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. März, unterstützt Wolfs Vorstoß. Der Plan enthalte "wichtige Impulse, damit der Tourismus nach der Corona-Krise wieder durchstarten kann", sagte sie.