In Ludwigsburg ist am Dienstag ein 79-jähriger Mann getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, haben Augenzeugen den Mann gegen 14:15 Uhr mit mehreren Stichverletzungen auf der Straße gefunden. Später sei er im Krankenhaus verstorben. Eine Großfahndung nach dem Täter dauerte am Abend noch an.