48-Jähriger stirbt nach Schuss bei Polizeieinsatz in Bruchsal

In Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) hat die Polizei am frühen Montagmorgen bei einem Einsatz einen Schuss abgegeben. Dabei ist ein Mann laut Landeskriminalamt (LKA) gestorben. Er sollte den Angaben zufolge in eine psychiatrische Klinik gebracht werden. Nachdem die Beamten die Wohnungstür geöffnet hatten, griff der Mann die Polizisten mit einem Messer und einem Fleischerbeil an. Weiter heißt es, dass es dann zum Gebrauch einer Schusswaffe durch die Polizei kam.