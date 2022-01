Toter bei Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Winterlingen (Zollernalbkreis) ist am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei in Reutlingen ein 65-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er wohnte in dem Haus. Als gegen 19:30 Uhr Rauch aus dem Haus drang, alarmierten Nachbarn die Feuerwehr. Diese stieß während den Löscharbeiten im Gebäude auf den Toten. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.