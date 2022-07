In der Stuttgarter Innenstadt und in Bad Cannstatt sind am Montag insgesamt drei tote Menschen gefunden worden. Die Polizei geht in allen Fällen von Tötungsdelikten aus und ermittelt. SWR-Reporterin Senada Sokollu war vor Ort am Gebäude in der Stuttgarter Innenstadt, in dem zwei der drei Toten entdeckt wurden.